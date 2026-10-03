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El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 presenta las ocho parejas que buscarán sus txapelas

Son estas: Barandika-Basque, Erkiaga-Salegi, Johan-Ibarluzea, Goixerri-Lekerika, Laduche-Manci, Olharan-Gorka, Goitia-Oyhenard y Urreisti-Atain. El jueves, día 8, serán anunciados los grupos en que van a quedar repartidas; el campeonato comenzará el próximo 26 de octubre.
Barandika eta Basque
Barandika y Basque, actuales campeones de la Jai Alai League, formarán una de las parejas. Foto: Eraman!
Euskaraz irakurri: 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bikoteak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 ha presentado las ocho parejas que van a competir en la sexta edición del campeonato. La presentación ha tenido lugar en Gernika, este sábado; el jueves, día 8, la organización llevará a cabo la presentación oficial de este nuevo Eusko Label Winter Series, y dará a conocer cómo quedan repartidas las parejas participantes en los grupos que completan la fase de cuartos de final.

Parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027

Barandika-Basque

Erkiaga-Salegi

Johan-Ibarluzea

Goixerri-Lekerika

Laduche-Manci

Olharan-Gorka

Goitia-Oyhenard

Urreisti-Atain

¿Qué puntistas son titulares ahora y no lo fueron en la anterior edición?

Eñaut Salegi

Jean Olharan

Guillen Oyhenard

Atain (Gorka Mugartegi)

¿Qué puntistas fueron titulares en la anterior edición y no lo son ahora?

Jon Zabala

Imanol López (retirado)

Thomas Urrutia

Julen del Río

¿Qué pareja fue campeona en el Eusko Label Winter Series de 2025-2026?

Johan-Basque, que ganaron en la final a Goitia y Lekerika; Johan sustituyó a Xabi Barandika, que estaba lesionado.

¿Qué parejas han ganado el Eusko Label Winter Series?

2021-2022: Erkiaga-Zabala

2022-2023: Beaskoetxea-López

2023-2024: Erkiaga-Ibarluzea

2024-2025: Erkiaga-Ibarluzea

2025-2026: Johan-Basque

¿Cuándo empieza el Eusko Label Winter Series de 2026-2027?

El 26 de octubre, lunes.

Pelota Cesta punta Jai Alai League Xabier Barandika Thibault Basque Eusko Label Winter Series

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