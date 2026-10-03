El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 presenta las ocho parejas que buscarán sus txapelas
El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 ha presentado las ocho parejas que van a competir en la sexta edición del campeonato. La presentación ha tenido lugar en Gernika, este sábado; el jueves, día 8, la organización llevará a cabo la presentación oficial de este nuevo Eusko Label Winter Series, y dará a conocer cómo quedan repartidas las parejas participantes en los grupos que completan la fase de cuartos de final.
Parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
Barandika-Basque
Erkiaga-Salegi
Johan-Ibarluzea
Goixerri-Lekerika
Laduche-Manci
Olharan-Gorka
Goitia-Oyhenard
Urreisti-Atain
¿Qué puntistas son titulares ahora y no lo fueron en la anterior edición?
Eñaut Salegi
Jean Olharan
Guillen Oyhenard
Atain (Gorka Mugartegi)
¿Qué puntistas fueron titulares en la anterior edición y no lo son ahora?
Jon Zabala
Imanol López (retirado)
Thomas Urrutia
Julen del Río
¿Qué pareja fue campeona en el Eusko Label Winter Series de 2025-2026?
Johan-Basque, que ganaron en la final a Goitia y Lekerika; Johan sustituyó a Xabi Barandika, que estaba lesionado.
¿Qué parejas han ganado el Eusko Label Winter Series?
2021-2022: Erkiaga-Zabala
2022-2023: Beaskoetxea-López
2023-2024: Erkiaga-Ibarluzea
2024-2025: Erkiaga-Ibarluzea
2025-2026: Johan-Basque
¿Cuándo empieza el Eusko Label Winter Series de 2026-2027?
El 26 de octubre, lunes.