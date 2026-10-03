Parejas del Eusko Label Winter Series de 2026-2027

El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 ha presentado las ocho parejas que van a competir en la sexta edición del campeonato. La presentación ha tenido lugar en Gernika, este sábado; el jueves, día 8, la organización llevará a cabo la presentación oficial de este nuevo Eusko Label Winter Series, y dará a conocer cómo quedan repartidas las parejas participantes en los grupos que completan la fase de cuartos de final.