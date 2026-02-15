Alt foto
cesta punta
El tanto que ha dado las txapelas del Winter Series a Johan y Basque

Basque, Johan eta Barandika
18:00 - 20:00
Basque, Johan y Barandika. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Johani eta Basqueri Winter Serieseko txapelak eman dizkien tantoa
author image

EITB

Última actualización

Johan y Basque se han proclamado campeones del Winter Series 2025-2026. Ha sido una final muy disputada, y el fallo de Goitia en el último tanto les ha dado las txapelas a los de Iparralde.

Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Cesta punta Thibault Basque

