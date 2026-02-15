Alex Goitia y Unai Lekerikabeaskoa se enfrentarán a Thibault Basque y Johan Sorozabal en la final del Eusko Label Winter Series 2025-2026, el domingo 15 de febrero. A las puertas del partido, hemos estado con la pareja vizcaína y nos han explicado que estar en la final es “fruto del trabajo realizado”, y ambos se han mostrado con ganas de llevarse la txapela a casa.