Imanol Lopezek bere ibilbide profesionaleko azken partida jokatuko du, astelehenean, Gernikan
Imanol Lopez handiak bere azken partida jokatuko du Gernikan, astelehenean. Duela 23 urte frontoi horretan bertan egin zuen debuta San Fermin egunez eta uztailaren 7 hartan hasi zen, Goikorekin batera, azken bi hamarkadetako pilotari handienaren ibilbide distiratsua.
Bere gaitasun, indar eta inteligentziak laster harritu zituen guztiak eta, ondorioz, zumaiarrari "Mariskal" ezizena jarri zioten zaleek. Ehundaka, milaka borrokatan atera da garaile, bikoteko ardurak beregain hartuta.
Baina Lopez nonbait “Mariskal” izan bada, Gernikan izan da. Diferentziak gehien markatzen diren pilotalekua da Katedrala. Kirolariaren gaitasunak eta hutsuneak handitu egiten ditu 57 metroko kantxa beltzak. Ez du disimulatzen uzten. Imanolek, beste pilotalekuetan bezala, erraz jokatu du Gernikan. Eta hori ez zaie guztiei gertatzen.
Errebesez bikain atzeratzen du pilota, baina logikoa denez, eskuma indartsu horrek bere garapena izan du eta pilota ondo kokatzen ere maisua da aspalditik.
Sasoi batean, 2010 inguruan, Imanolek txapelketak ia berak bakarrik irabazten zituen. Binakako bost txapel irabazi zituen segidan, bost aurrelari ezberdinekin.
Atzeko koadroetatik agindu eta kantxaren jabe egiten zen. Pilota sartzeko sekulako erraztasuna izan du beti, eta ez hori bakarrik: jokoa ondo ikusteko gaitasun berezia, teknika, kokapena, indarra eta lehiakortasuna ere soberan izan ditu.
Hori guztiari kirolean handienek izan ohi duten izaera eta karakterra ere gehitu behar zaio. Gaitasun guzti horiek 1'94 metro eta 95 kilo inguruan kontzentratuta. Ezohikoa bezain geldiezina.
Puntista bikaina izateaz gain, zumaiarra liderra eta erreferente da zale eta gainontzeko jokalarientzat. Pilotari gazteei lehiatzen eta goi mailan jokatzen erakutsi die. Horren lekuko Barandika bera, Lopezekin jokatuz asko ikasi duena. Eta azken urte honetan, Goitia edo Urreisti. Imanol baino 20 urte gazteagoak dira. Partida, set eta tanto bakoitzean aholkuak, azalpenak eta irakaspenak eman dizkie Lopezek.
34 urte eman ditu zesta-puntan, eta azken momentura arte izan da txapelak eta tituluak lehiatzen, eta atzeko aldean jaun eta jabe izaten.
Astelehenean amaiera emango dio bere ibilbide profesionalari Gernikako katedralean. Partida ETB1ek eta eitb.eusek emango dute 22:20etatik aurrera.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 5.jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak eta Johan Sorozabalek egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldiko tanto onenak.
Lekerika: "Gaur hasieratik dena ematera atera gara, eta neurketa ona jokatu dugu"
Alex Goitiak eta Unai Lekerikak erraz irabazi diete Johan eta Gorka Sorozabali bi jokotan (15-6 eta 15-8) Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako bosgarren jardunaldian. Horrela, bikote bizkaitarrak otsailaren 15eko finalerako txartela lortu du.
Goitiak eta Lekerikak bi jokotan gainditu dituzte Sorozabal anaiak, eta finalean sartu dira
Bizkaitarrek finalerako txartela lortu dute, Johan eta Gorka mendean hartuta (15-6 eta 15-8). Lapurtarrek partida kaskarra egin dute, hanka-sartze gehiegitxorekin. Alex Goitiak, ordea, neurketa bikaina jokatu du.
Goitia-Lekerika vs Johan-Gorka finalaurreko ligaxkaren neurketako azken tantoa
Barandika: "Ostegunean egingo didate ebakuntza, eta gutxienez lau hilabete beharko ditut sendatzeko"
Gernikako aurrelariak aitortu du lesioa "kolpe gogorra" izan dela. Hala ere, "nahiko burugogorra" denez berriro ere kantxetara "ondo itzultzea" espero du, belauneko lesioarekin gertatu bezala.
Finala ez da atzeratuko, eta otsailaren 15ean jokatuko da, nahiz eta Barandika lesionatuta egon
Barandika lesionaturik dabil, eta haren ordez nor arituko den txapelketak erabakiko du. Zehazki, finalerdietako ligaxkan hirugarren postuan sailkatzen den bikoteko aurrelariak hartuko du gernikarraren lekua finalean.
2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak 18 jardunaldi izango ditu, eta urriaren 27an hasiko da. Partida guztiak astelehenez jokatuko dira, finala izan ezik (otsailaren 15ean, igandez). Topaketak ETB1en eta eitb.eus izango dira ikusgai.
Barandika eta Basque finalean, epika eta guzti
Barandikak eta Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi zieten astelehenean Goitiari eta Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian. Horrela, aurrelari bizkaitarrak eta atzelari lapurtarrak txapelketako finalera sailkatzea lortu dute.
Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren 4.jardunaldiko hiru tanto onenak
Alex Goitiak eta Xabi Barandikak egin dituzte Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko tanto onenak.