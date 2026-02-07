Zesta-punta
Imanol Lopezek bere ibilbide profesionaleko azken partida jokatuko du, astelehenean, Gernikan

"Mariskal" handiak erretiroa hartuko zuela iragarri urrian, eta ezustean, Winter Series txapelketaren aurkezpenean. Astelehenean, zumaiarrak eta Urreistik Olharan eta Basque izango dituzte aurkari.
Imanol Lopez puntista zumaiarra
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Lopez handiak bere azken partida jokatuko du Gernikan, astelehenean. Duela 23 urte frontoi horretan bertan egin zuen debuta San Fermin egunez eta uztailaren 7 hartan hasi zen, Goikorekin batera, azken bi hamarkadetako pilotari handienaren ibilbide distiratsua.

Bere gaitasun, indar eta inteligentziak laster harritu zituen guztiak eta, ondorioz, zumaiarrari "Mariskal" ezizena jarri zioten zaleek. Ehundaka, milaka borrokatan atera da garaile, bikoteko ardurak beregain hartuta.

Baina Lopez nonbait “Mariskal” izan bada, Gernikan izan da. Diferentziak gehien markatzen diren pilotalekua da Katedrala. Kirolariaren gaitasunak eta hutsuneak handitu egiten ditu 57 metroko kantxa beltzak. Ez du disimulatzen uzten. Imanolek, beste pilotalekuetan bezala, erraz jokatu du Gernikan. Eta hori ez zaie guztiei gertatzen.

Errebesez bikain atzeratzen du pilota, baina logikoa denez, eskuma indartsu horrek bere garapena izan du eta pilota ondo kokatzen ere maisua da aspalditik.

Sasoi batean, 2010 inguruan, Imanolek txapelketak ia berak bakarrik irabazten zituen. Binakako bost txapel irabazi zituen segidan, bost aurrelari ezberdinekin.

Atzeko koadroetatik agindu eta kantxaren jabe egiten zen. Pilota sartzeko sekulako erraztasuna izan du beti, eta ez hori bakarrik: jokoa ondo ikusteko gaitasun berezia, teknika, kokapena, indarra eta lehiakortasuna ere soberan izan ditu.

 Hori guztiari kirolean handienek izan ohi duten izaera eta karakterra ere gehitu behar zaio. Gaitasun guzti horiek 1'94 metro eta 95 kilo inguruan kontzentratuta. Ezohikoa bezain geldiezina.

Puntista bikaina izateaz gain, zumaiarra liderra eta erreferente da zale eta gainontzeko jokalarientzat. Pilotari gazteei lehiatzen eta goi mailan jokatzen erakutsi die. Horren lekuko Barandika bera, Lopezekin jokatuz asko ikasi duena. Eta azken urte honetan, Goitia edo Urreisti. Imanol baino 20 urte gazteagoak dira. Partida, set eta tanto bakoitzean aholkuak, azalpenak eta irakaspenak eman dizkie Lopezek.

34 urte eman ditu zesta-puntan, eta azken momentura arte izan da txapelak eta tituluak lehiatzen, eta atzeko aldean jaun eta jabe izaten.

Astelehenean amaiera emango dio bere ibilbide profesionalari Gernikako katedralean. Partida ETB1ek eta eitb.eusek emango dute 22:20etatik aurrera

Jai Alai League Eusko Label Winter Series

