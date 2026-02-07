Imanol López pone punto y final a su carrera profesional el lunes en Gernika
El “Mariscal” anunció su retirada, por sorpresa, el pasado mes de octubre, en la presentación de la presente edición del Eusko Label Winter Series. El lunes, él y Urreisti se medirán a Olharan y Basque.
Imanol López pone punto y final este lunes en Gernika a su brillante carrera como jugador de cesta punta. Lo hará en el escenario en el que debutó hace 23 años, un 7 de julio, San Fermín, junto a otro histórico, Goiko.
Sus cualidades, fuerza e inteligencia llamaron pronto la atención, de tal forma que el de Zumaia acabó ganándose a pulso el sobrenombre de “El mariscal”. López ha salido victorioso en innumerables batallas, llevando sobre sus hombros el peso del juego de la pareja.
Peo si hay un lugar en el que López ha sido más “mariscal” que en otros, ese es el frontón de Gernika. La Catedral es el escenario que más marca las diferencias entre los puntistas. Los 57 metros de la cancha negra hace más evidentes los méritos y las carencias de los jugadores. No da lugar al disimulo.
Imanol ha jugado cómodo y fácil en Gernika, al igual que en otros escenarios. Y eso no es algo que les suceda a muchos.
López siempre ha tenido un buen revés, pero con el tiempo, su potente derecha ha evolucionado hasta convertirse en un maestro colocando la pelota.
Hubo un tiempo, hacia 2010, en el que Imanol parecía ganar las txapelas con su sola presencia. Ganó cinco txapelas de forma consecutiva haciendo pareja con cinco delanteros diferentes.
El gipuzkoano siempre ha sabido adueñarse de la cancha aprovechando su dominio de los cuadros traseros. Destacaba por su facilidad para meter la pelota, pero también por su gran visión de juego, por su técnica, su buena colocación, su fuerza y su combatividad. Y también, por supuesto, por el carácter y la actitud propia de los más grandes. Todo ello concentrado en sus 1’94 de alto y sus 95 kilos de peso. Tan excepcional como imparable.
Todo un referente
Pero además de ser un gran puntista, Imanol López es también un gran referente para compañeros y aficionados. Muchos jóvenes valores han aprendido a jugar en lo más alto con él. Testigo de ello es el propio Barandika, que ha aprendido mucho a su lado. También Goitia y Urreisti, sus parejas en los últimos años. Son 20 años más jóvenes que Imanol. Lopez les ha aconsejado y animado en cada partido, set y tanto.
Han sido 34 años en la cesta, compitiendo por títulos y txapelas hasta el final, y siendo el auténtico rey de la zaga.
El lunes pone punto y final a una brillantísima carrera era la catedral de Gernika. El partido será ofrecido por ETB1 y eitb.eus a partir de las 22:20 horas.
