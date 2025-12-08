Goitia y Lekerika y Johan y Gorka se clasifican para la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series
Alex Goitia y Unai Lekerika y los hermanos Johan y Gorka Sorozabal se han clasificado para la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, en el Jai Alai de Gernika, este lunes. En la séptima jornada del campeonato, Goitia y Lekerika han ganado en dos sets, por 15-12 y 15-14, a Ludovic Laduche y a Jon Zabala, en el grupo A, y ese resultado ha dejado sin opciones de pasar a la liguilla semifinal a los campeones de las dos últimas ediciones del torneo, Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, y a la pareja que ha sido derrotada.
Con un excelente ambiente, como cada lunes, en el frontón de Gernika, Goitia y Lekerika han ganado por 15-12 en el primer set. Parecía que Laduche y Zabala, con 8-11 a su favor, tenían cerca anotarse el primer punto del partido, pero el delantero de Markina-Xemein y el zaguero de Gernika han sabido dar la vuelta al marcador, para acabar ganando. El cambio de pelota que han decidido los dos puntistas vizcaínos ha sido clave para ello.
El segundo set ha sido muy igualado, y no se ha decidido hasta después de que ambas parejas hayan empatado a catorce tantos. La tensión era enorme en la cancha del Jai Alai, y también en la grada, porque ese último tanto ponía en juego las aspiraciones de todos los protagonistas del grupo A; finalmente, ha caído para Goitia y Lekerika, que, de esta manera, se han asegurado el primer puesto del grupo, con Johan y Gorka con la segunda posición garantizada.
