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Enara Gaminde: “He jugado a gusto, he hecho bien mi juego”

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Enara Gaminde
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Enara Gaminde: “Gustura ibili naiz, ondo egin dut nire jokoa”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Enara Gaminde ha ganado con holgura a Madalen Etxegarai en el 4 y medio. La cuadrillera ha señalado que su punto fuerte es "encontrar el máximo de la raya del 4 y medio, coger media cancha y hacer daño por ahí" y así seguirá mientras le funcione la estrategia.

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