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La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada

Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han superado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal (20-22) en un partido que se ha apretado en la segunda mitad. En el Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4).

Gaminde-Etxegarai-Plazandreak

Abrazo entre Enara Gaminde y Madalen Etxegarai al término del encuentro. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Arrizabalaga-Bergara bikotea eta Gaminde nagusitu dira Plazandreak txapelketako lehen jardunaldian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara han derrotado a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal por 20-22 en el arranque de la quinta edición del campeonato Plazandreak, en el choque disputado en el frontón La Esperanza de Bilbao.

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Arrizabalaga-Bergara-vs-Zabaleta-Mendizabal
18:00 - 20:00

La delantera de Gernika y la zaguera de Tudela han dado un gran inicio al partido, ya que se han adelantado 0-7. La delantera de Leitza y la zaguera de Andoain, en cambio, no se sentían nada cómodas. Cuando han conseguido hacer el primer tanto, han ido directamente al cestaño para cambiar la pelota. Sin embargo, no han conseguido cambiar el partido, ya que se han ido perdiendo 6-12 al primer descanso.

La segunda parte del encuentro ha sido muy distinta. La leitzarra ha entrado más en juego, mientras que la andoaindarra ha aguantado mejor a Bergara. Además, la gernikarra y la tudelana han hecho varios regalos, y Zabaleta y Mendizabal han conseguido igualar el encuentro.

El primer empate ha sido a 16 y el segundo a 17. Sin embargo, las azules han conseguido irse al segundo descanso por delante (17-18), gracias a una dejada de Olatz. Después se han dado otros dos empates a 18 y 20. En esa recta final, la delantera de Gernika ha hecho mucho daño de saque, y la moneda ha caído de su lado.

Gaminde barre a Etxegarai

Después, en el partido del Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4). El dominio de la zaguera vizcaína ha sido total. Gaminde ha movido la pelota muy rápido desde el principio, y ha puesto a bailar a la pelotari de Oñati.

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Enara Gaminde
18:00 - 20:00

Gaminde ha hecho algún que otro regalo, entre ellos un saque demasiado corto, pero con ese primer pelotazo también ha hecho seis tantos, uno de ellos en el ancho, espectacular. La guipuzcoana no ha podido sujetar el torrente de juego de la vizcaína, y la de Laukiz se ha impuesto con facilidad. En total, Gaminde ha finalizado 13 tantos, y el encuentro ha tenido una duración de 23 minutos.

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