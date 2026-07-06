La delantera de Gernika y la zaguera de Tudela han dado un gran inicio al partido, ya que se han adelantado 0-7. La delantera de Leitza y la zaguera de Andoain, en cambio, no se sentían nada cómodas. Cuando han conseguido hacer el primer tanto, han ido directamente al cestaño para cambiar la pelota. Sin embargo, no han conseguido cambiar el partido, ya que se han ido perdiendo 6-12 al primer descanso.

La segunda parte del encuentro ha sido muy distinta. La leitzarra ha entrado más en juego, mientras que la andoaindarra ha aguantado mejor a Bergara. Además, la gernikarra y la tudelana han hecho varios regalos, y Zabaleta y Mendizabal han conseguido igualar el encuentro.

El primer empate ha sido a 16 y el segundo a 17. Sin embargo, las azules han conseguido irse al segundo descanso por delante (17-18), gracias a una dejada de Olatz. Después se han dado otros dos empates a 18 y 20. En esa recta final, la delantera de Gernika ha hecho mucho daño de saque, y la moneda ha caído de su lado.

Gaminde barre a Etxegarai

Después, en el partido del Cuatro y Medio, Enara Gaminde ha pasado por encima de Madalen Etxegarai (18-4). El dominio de la zaguera vizcaína ha sido total. Gaminde ha movido la pelota muy rápido desde el principio, y ha puesto a bailar a la pelotari de Oñati.