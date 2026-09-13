MASTERS CAIXABANK
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Zabala e Iztueta cierran líderes la liguilla

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Iztueta eta Zabala
18:00 - 20:00
Iztueta y Zabala. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka
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Última actualización

Zabala e Iztueta han derrotado por 16-22 a Laso y Martija en el último partido de la liguilla del Masters Caixabank, con lo que han terminado como líderes y se medirán en semifinales a Ezkurdia y Albisu.

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Hace  min.

Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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