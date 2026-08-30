CAIXABANK MASTERSA

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Hirugarren puntua Artola eta Rezustarentzat (22-20)

Iragarkia
Artola eta Rezusta 22 - 20 Larrazabal eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Artola eta Rezustak lortu dute garaipena.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Artola eta Rezustak 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta bere hirugarren puntua eskuratzeko CaixaBank Mastersean.

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Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)

Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.

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