Masters CaixaBank
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Ezkurdia y Albisu logran una importante victoria de cara a las semifinales

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Ezkurdia eta Albisu
18:00 - 20:00
Ezkurdia y Albisu. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute, finalerdiei begira
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Ezkurdia y Albisu han derrotado 22-20 a Larrazabal y Zabaleta en el partido correspondiente a la 7ª jornada del Masters CaixaBank. Así, de momento, ya están en semifinales de la competición, a la espera de lo que hagan Laso y Martija en el último partido.

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Hace  min.

Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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