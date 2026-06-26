TORNEO SAN FERMÍN
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Un más sólido Peña II vence a Larrazabal y se clasifica a las semifinales (22-13)

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Jon Ander Peña
18:00 - 20:00
Peña II 22-13 Larrazabal.
Euskaraz irakurri: Peña II .ak Larrazabali irabazi dio eta finalerdietara sailkatu da (22-13)
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KIROLAK EITB

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Jon Ander Peña gana 22-13 a Iker Larrazabal y se clasifica a las semifinales del Torneo de San Fermín en Sestao. Tras un inicio muy igualado, en el que llegaron a estar igualados a 11 tantos, el partido se ha roto en favor de un más sólido Peña II en el segundo tramo. Su rival en la antesala de la final saldrá del partido que jugarán Jaka y Laso en Gernika este sábado.

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