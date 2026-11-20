Aspe ha confirmado este viernes que el pelotari Peio Etxeberria, finalmente, sí jugará la final del Cuatro y Medio el domingo.

Tras sufrir una irritación ocular, el pelotari de Zenotz no sabía si podría disputar el partido contra Javi Zabala o no. La Pelota Pro Liga ya había anunciado que, de no poder jugarla, su sustituto sería Ander Murua, ya que Jokin Altuna, quien consiguió el tercer puesto, tampoco estaría disponible por una operación nasal.

En la revisión oftalmología que ha realizado Etxeberria este viernes se ha confirmado que la queratitis que presentaba está ya resuelta, por lo que estará en condiciones de disputar la final.