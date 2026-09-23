Presentación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Presentada la final del Masters Laboral Kutxa de verano, Aldai-Erasun vs. Etxegarai-Bergara, en Sopela

Publicidad
Udako-Mastersaren-finaleko-aurkezpena
18:00 - 20:00

Presentación del Masters Laboral Kutxa de verano en Sopela (Bizkaia). Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Aldai-Erasun vs Etxegarai-Bergara Udako Masters Laboral Kutxako finalaren aurkezpena, Sopelan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Aldai-Erasun y Etxegarai-Bergara se enfrentan este domingo en la localidad vizcaína de Sopela. El año pasado Aldai y Bergara se quedaron a un solo paso de calarse la txapela Este año, sin embargo, tan solo una de las dos conseguirá ese objetivo. ETB ofrecerá la final en directo a partir de las 11:45 horas. Arrate Bergara cree que la final será "igualada".

Mujeres deportistas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X