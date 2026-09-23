Aldai-Erasun y Etxegarai-Bergara se enfrentan este domingo en la localidad vizcaína de Sopela. El año pasado Aldai y Bergara se quedaron a un solo paso de calarse la txapela Este año, sin embargo, tan solo una de las dos conseguirá ese objetivo. ETB ofrecerá la final en directo a partir de las 11:45 horas. Arrate Bergara cree que la final será "igualada".