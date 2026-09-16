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Nueve parejas en la quinta edición del torneo Hiru Hiriburuak con Aldai de zaguera y la reaparición de Garai

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Hiru-Hiriburuak-pilota-txapelketaren-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del torneo Hiru Hiriburuak en Vitoria-Gasteiz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Hiru Hiriburuak txapelketaren bosgarren edizioaren aurkezpena
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Última actualización

El torneo arrancará este domingo en el Ogueta. El 4 de octubre, en donostia, se jugarán las semifinales, mientras que la final está fijada para el 11 del mismo mes, en Bilbao. Leire Garai, alejada de los frontones más de dos años y medio por culpa de una lesión en la rodilla, reaparecerá ante su público, formando pareja con Itxaso Erasun.

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