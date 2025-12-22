Elkarrizketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Enara Gaminde, historia egin ondoren: "Oraindik sinestu ezinik nago"

Enara Gaminde pilotaria
18:00 - 20:00

Enara Gaminde, Laukizen (Bizkaia). Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Goizean zeukan azterketa egin ostean iritsi da EITBren hitzordura Laukizko txapeldun handia. Urte berean lau t'erdikoa eta binakakoa irabazi dituen lehen pilotaria da. Ez dira izan 2025 biribil honetan eskuratu dituen txapel bakarrak.

Enara Gaminde, Lau t 'erdiko txapelduna (22-10)
Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X