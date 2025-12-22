Entrevista
Enara Gaminde tras hacer historia: "Asimilar lo que he conseguido no es fácil, intentaré celebrarlo un poco más"

Enara Gaminde pilotaria
18:00 - 20:00
Enara Gaminde en Laukiz (Bizkaia). Imagen: EITB
Última actualización

La zaguera de Laukiz ha acudido a la cita con EITB después de hacer un examen que tenía esta mañana. Es la primera pelotari en ganar el acotado y el parejas el mismo año. No han sido las únicas txapelas de este 2025 redondo.

Enara Gaminde, campeona del Cuatro y Medio (22-10)
