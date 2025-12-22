La pelotari de Laukiz, que ha disputado una final sin errores, se ha impuesto con total autoridad a Amaia Aldai. Con la victoria de hoy, Gaminde rompe un gran hito al ser la primera pelotari de la historia de la pelota mixta en alzarse con el cetro del Parejas y de la Jaula en una misma campaña. Nadie lo había conseguido antes.