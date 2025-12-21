Emakume Master Cup

Enara Gaminde, Lau t'erdiko txapeldun erakustaldia emanda (10-22)

Akatsik gabeko finala jokatu du Laukizko pilotariak, eta nagusitasun osoz gailendu zaio Amaia Aldairi. Gaurko garaipenarekin mugarria jarri du Gamindek, denboraldi berean Binakakoa eta Lau t'erdikoa irabazi dituen emakumezko lehen pilotaria baita.

Amaia Aldai eta Enara Gaminde. Argazkia: EITB

author image

L. U. G. | EITB

Azken eguneratzea

Enara Gamindek irabazi du Emakume Master Cupeko Lau t'erdiko finala. Laukizko pilotaria 10 eta 22 nagusitu zaio Amaia Aldai Dimako pilotariari, Gernika-Lumoko Santanape pilotalekuan jokatutako final handian.

Lau t’erdiko finala oso tanto gogorrarekin hasi da, eta Gaminde aurretik jarri da, ondoren 4 tanto jarraian saketik eginda. Partidaren hasi bezala amaitu da, laukiztarraren nagusitasuna erabatekoa izan baita; izan ere, Gamindek ez dio bere jokoa egiten utzi Aldairi, eta dimoztarra ezinean ibili da. 

Lasaitasun handiarekin, Gamindek sakearekin min handia egiten asmatu du, eta 11 tantoko aldea atera dio Dimako pilotariari (4-15). Dena den,  Aldaik ez du amorerik eman, eta aldea murriztu du, 3 tanto jarraian eginda (10-18).

Laukizko pilotaria, baina, ez zegoen ezer barkatzeko, eta ez du zalantzarik egin bere jokoan. Pilotari gazteak final ikusgarria jokatu du, akasgabea, eta merezimendu osoz jantzi du txapela Gamindek (10-22). 

Gaurko garaipenarekin, bestalde, mugarria jarri du laukiztarrak, denboraldi berean Binakakoa eta Lau t'erdikoa irabazi dituen emakumezko lehen pilotaria baita.

Finaleko tanto guztiak:

0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 3-7, 3-8, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 5-15, 6-15, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 10-19, 10-20, 10-21, 10-22.

