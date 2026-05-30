Artolak eta Dariok euren lehen txapela jantzi nahi dute Buruz Buruko finalean

Final handia zuzenean jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus atarian eta ETB1 katean, 11 urtetan izango den zortzigarrena.

GRAFCAV4073. PAMPLONA, 27/05/2026.- Los pelotaris Iñaki Artola (d) y Darío Gómez se han mostrado satisfechos con la elección material, que se ha llevado a cabo este miércoles sin problemas, de cara a la final del Manomanista de este domingo en el Navarra Arena. Los finalistas se han reunido en el pabellón frente a una treintena de aficionados para probar las pelotas seleccionadas y ver qué tal cuajan en este frontón, que se espera que llegue prácticamente al aforo completo dada la expectación que genera en el mundo pelotazale la competición reina. El delantero de Baiko ha sido el primero en probar el material de la mano de José Ángel Balanza y se ha mantenido paciente a la hora de escoger las que más le convenían, al punto de que ha apurado el tiempo permitido de prueba. Después, ha sido el turno de Gómez, acompañado por Jon Apezetxea, seleccionador de material de Aspe. Apenas ha dudado y en poco más de dos minutos lo ha tenido claro. Las pelotas han sido de 104,3, 104,8, 105,4 y 105. EFE/ Jesús Diges
Dario eta Artola. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Igandean, Iñaki Artola gipuzkoarrak eta Dario Gomez errioxarrak Buruz Burukoa irabazi duten txapeldunen zerrendan sartzeko aukera izango dute. Bietako batek bere lehen txapela jantziko du maila gorenean. Hala, Nafarroa Arenan jokatuko den finalak orain arte ikusi ez den txapeldun bat izango du, 11 urtetan zortzigarren aldiz. Finala zuzenean ikusi ahal izango da kirolakeitb.eus atarian eta ETB1 katean.

Artola iaz geratu zitzaion zapore txarra kentzen saiatuko da, Jokin Altunaren aurka finala galdu baitzuen (22-19), baina txapeldunorde geratzeak kanporaketak saihesteko aukera eman zion. Alegiakoak Larrazabalen aurka galtzen (17-22) hasi zuen txapelketa, baina egoera irauli zuen, Peña II.a mendean hartuta (22-19) partida oso gogaikarri batean eta Zabala gaindituta (22-16) azken jardunaldian.

Baikokoak finalerako txartela lortu zuen Unai Lasoren aurka jokatutako finalerdian erakustaldia emanez, 22-13ko emaitzarekin.

Dariok ligaxkan egoteko saria irabazi zuen final-zortzirenetako kanporaketetan Elordi kanporatuta (22-6). Horren bolada onak final-laurdenetan jarraitu zuen, lehen jardunaldian Jaka (10-22) eta bigarrenean Altuna III.a (22-8) garaituta. Lasok bakarrik irabazi zion (14-22), baina errioxarrak bere eskuan zuen finalerako txartela.

Finalaurrekoetan, ez zuen erritmoa jaitsi eta erakustaldia eman zuen Larrazabal 22-8 garaituz.

Buruz Buruko Txapelketak, beraz, txapeldun berri bat izango du, eta txapela Alegiara edo Ezkaraira joango da.

Dario Gomez Buruz Burukoa Pilota Iñaki Artola

