B SERIEKO BURUZ BURUKO TXAPELDUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Unai Amiano: “Ez dut uste asko beldurtuko direnik Lehen Mailan nirekin"

Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Amiano, B Serieko Buruz Buruko txapelduna, EITBrekin izan da txapela irabazi eta egun gutxitara. Irunen, bere jaioterrian, pilota sustatzeko bere garaipena oso garrantzitsua izan daitekeela onartu du. Lehen Mailako txapelketetan irabazteko mailatik urrun dagoela esan du, eta are gehiago afizionatuetan banaka oso gutxitan jokatu duela kontuan izanda. Igandeko finalerako ez du faborito garbirik ikusten.

Esku-pilota Buruz Burukoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X