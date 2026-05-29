Buruz Buruko txapeldunek bazkaria izan dute, finalaren atarian
Buruz Buruko txapelketa irabazi duten pilotariek ohiko bazkaria egin dute, PRO Ligak antolatuta. Iñaki Gorostizak jasoko du urrezko intsignia. 1977an izan zen txapeldun.
Unai Amiano: “Ez dut uste asko beldurtuko direnik Lehen Mailan nirekin"
Unai Amiano, B Serieko Buruz Buruko txapelduna, EITBrekin izan da txapela irabazi eta egun gutxitara. Irunen, bere jaioterrian, pilota sustatzeko bere garaipena oso garrantzitsua izan daitekeela onartu du. Lehen Mailako txapelketetan irabazteko mailatik urrun dagoela esan du, eta are gehiago afizionatuetan banaka oso gutxitan jokatu duela kontuan izanda. Igandeko finalerako ez du faborito garbirik ikusten.
Iñaki Artolak txapela jantzita amaitu nahi du igandeko finala
Iñaki Artolak Dario Gomez izango du aurkari igande honetan, Buruz Buruko pilota final handian. Ez dela partida erraza izango onartu du pilotari gipuzkoarrak, baina txapela janztea du helburu.
Buruz Buruko finalistek material aukeraketa egin dute Nafarroa Arenan
Iñaki Artolak eta Dario Gomezek 2026ko buruz buruko finala jokatuko dute igandean, maiatzaren 31n, Nafarroa Arenan. Bertan izan dira gaur biak material aukeraketa egiten. Ezkaraikoak amen batean amaitu du, alegiakoak, berriz, denbora agortu du, baina biak gustura geratu dira egindakoarekin.
Dario, bere lehen finalari begira
Dario Gomezek lehen finala jokatuko du igande honetan, Iñaki Artolaren aurka, Buruz Buruko Txapelketan. Egun handiari begira nola sentitzen den kontatu du elkarrizketa honetan.
350 bat sarrera geratzen dira Nafarroa Arenan igandean jokatuko den Buruz Buruko final handirako
Gehienak, 300 inguru, goiko kantxakoak dira, eta 114 euro balio dute; beheko kantxako 50 bat sarrera inguru eskuragarri daude, 140 eurotan bakoitza. Nafarroa Arenako beste zonalde guztietan, ordea, Iñaki Artolak eta Dario Gomezek jokatuko duten finalerako sarrerak agortu dira.
2026ko Buruz Buruko txapelduna berria izango da
Irabazten duenak irabazten duela, igandeko Buruz Buruko finaleko txapelduna berria izango da. Ez Dario Gomezek ez Iñaki Artolak ez dute orain arte halakorik lortu; beraz, lehen aldia izango litzateke bientzat.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Lasok hirugarren postua eskuratu du Larrazabal erraz menderatuta (22-8)
Maila handiko partida jokatu dute Unai Lasok eta Iker Larrazabalek Tolosako Beotibar pilotalekuan, baina nafarrak nagusitasun osoz irabazi du neurketa (22-8). Horri esker, 2026ko Buruz Buruko Txapelketan hirugarren sailkatu da Bizkarreta-Gerendiaingoa.
Unai Amiano, Buruz Buruko txapeldun erakustaldia emanda (7-22)
Unai Amianok maisutasunez irabazi du B Serieko Buruz Buruko txapela Labriten, Ander Murua 7-22 mendean hartuta. Hasiera parekatua izan bada ere, neurketak kolore urdina hartu du berehala, eta irundarra erabat nagusi izan da partida osoan.