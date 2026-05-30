Artola y Darío buscarán calarse su primera txapela en la final del Manomanista
Este domingo el gipuzkoano Iñaki Artola y el riojano Darío Gómez tendrán la oportunidad de ingresar en la lista de campeones del Manomanista, la modalidad reina de la pelota. Uno de los dos logrará ponerse su primera txapela en la máxima categoría. La final prevista en el Navarra Arena coronará a un campeón inédito, el octavo en 11 años. La gran final se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus y ETB1.
Artola intentará quitarse el mal sabor de boca que le quedo el año pasado tras perder contra Jokin Altuna la final del campeonato (22-19). Pero, a su vez, el haber quedado subcampeón le dio la oportunidad de saltarse las eliminatorias de este año. El de Alegia empezó el campeonato perdiendo ante Larrazabal (17-22), pero supo darle la vuelta a la situación, remontando a Peña II (22-19) en un duelo muy reñido y superando a Zabala (22-16) en la última jornada.
El de Baiko logró el pase a la final dando una exhibición en la semifinal disputada ante Unai Laso, al que derroto por 22-13.
Por su parte, Darío tuvo que ganarse el premio de estar en la liguilla vapuleando a Elordi (22-6) en las eliminatorias de octavos. Su buena racha siguió en los cuartos de final, ya que ganó a Jaka (10-22) en la primera jornada y a Altuna III con un contundente 22-8 en la segunda. Solo Laso fue capaz de hacerle frente, quien le venció por 14-22, pero el riojano ya tenía el pase a la final en sus manos.
En las semifinales, no bajó el ritmo y volvió a dar un un espectáculo superando a Larrazabal por 22-8.
Así pues, el campeonato Manomanista tendrá un nuevo campeón y la txapela se irá a Alegia o a Ezcaray.
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