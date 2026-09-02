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Atzeratu egin da Pilota Pro Ligaren lehiaketa formatu berria

Proiektuaren konplexutasuna dela eta atzeratu egingo da lehiaketa sistema berriaren ezarpena.

Pelota Pro Liga
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Azken eguneratzea

Pasa den urtarrilaren 19an, Pelota Pro Ligak eta hori osatzen duten enpresek (Aspe pilota eta Baiko pilota) “egungoa hobetuko duen lehiaketa sistema berri bat" ezartzeko asmoa iragarri zuten. Oharrean azaldu dutenez, “taldekako lehiaketa batean oinarrituta” egongo da eta horrek “pilotari gehiagok parte hartzea” ekarriko luke.

Egindako lanaren eta ahaleginaren ondoren, 2026-2027 denboraldiari begira ezartzea ezinezkoa dela jakinarazi dute: “denbora honetan guztian ahalegina egin dugun arren, jakinarazten dugu proiektuaren konplexutasuna dela eta geroratu egingo dela lehiaketa-sistemaren ezarpena, denboraldi berria laster hasiko denez, ez baitira betetzen hura arrakastaz abian jartzeko behar besteko bermeak”.

Horretaz gain, komunikatuan argitu dute “laster” emango dutela 2026-2027 denboraldiko lehiaketen berri.

Esku-pilota Pilota

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