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Muruak Asperekin berritu du beste lau urtez

Arrasateko aurrelariak 2030era arte berritu du kontratua “onena ematea eta ahalik eta txapelketa gehien jokatzea” helburu dituela.
Ander Murua
Ander Murua. Argazkia: Aspe Pelota
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Azken eguneratzea

Ander Muruak 2030era arte berritu Asperekin duen kontratua. Lau urtez jarraituko du arrasatearrak, hortaz, eibarko enpresaren elastikoarekin.

Pilotariak adierazi du “debuta ustekabekoa” izan zela, 24 urterekin, hain zuzen ere. “Aklimatazioko lehen urtearen ondoren, bigarren denboraldia ona” izan dela adierazi du Muruak. Izan ere, 2026a oparoa izan da berarentzat: Binakako Txapeldun eta Buruz Buruko txapeldunorde izan da B Seriean, hain zuzen ere.

Arrasatearra “enpresarekin oso eskertuta” dago berritzeagatik, “lasaitasuna eta konfiantza” eman dizkio eta. ASPEk azaldu duenez, “gogobetetasuna da Muruaren egoera ondoen definitzen duen sentimendua”. Aurrelariak, bere aldetik, datozen lau urteetan “onena ematea eta ahalik eta txapelketa gehien jokatzea” izango ditu helburu.

Esku-pilota Aspe Pilota Pilota

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