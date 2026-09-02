Muruak Asperekin berritu du beste lau urtez
Ander Muruak 2030era arte berritu Asperekin duen kontratua. Lau urtez jarraituko du arrasatearrak, hortaz, eibarko enpresaren elastikoarekin.
Pilotariak adierazi du “debuta ustekabekoa” izan zela, 24 urterekin, hain zuzen ere. “Aklimatazioko lehen urtearen ondoren, bigarren denboraldia ona” izan dela adierazi du Muruak. Izan ere, 2026a oparoa izan da berarentzat: Binakako Txapeldun eta Buruz Buruko txapeldunorde izan da B Seriean, hain zuzen ere.
Arrasatearra “enpresarekin oso eskertuta” dago berritzeagatik, “lasaitasuna eta konfiantza” eman dizkio eta. ASPEk azaldu duenez, “gogobetetasuna da Muruaren egoera ondoen definitzen duen sentimendua”. Aurrelariak, bere aldetik, datozen lau urteetan “onena ematea eta ahalik eta txapelketa gehien jokatzea” izango ditu helburu.
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Atzeratu egin da Pilota Pro Ligaren lehiaketa formatu berria
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Dario gorriz etxekoen aurrean eta Altuna aurrekanporaketan, San Mateo torneoan
Sanmateoetako pilota torneoa aurkeztu dute gaur Logroñon. Irailaren 18tik 27ra bitarte jokatuko da. Atarikoetan, A Multzoan Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta eta Artola-Albisu Larrazabal-Iztueta arituko dira. B multzoan, Laso-Landa, Dario-Zabaleta, Ezkurdia-Martija eta Altuna-Bikuña.
Hirugarren puntua, Artola eta Rezustarentzat (22-20)
Artolak eta Rezustak 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta, eta hirugarren puntua eskuratu dute CaixaBank Mastersen.
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Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
Etxeberriak eta Imazek Laso eta Martija menderatu dituzte, 18-22, eta CaixaBank Mastersko sailkapena are gehiago estutu dute
Peio Etxeberria Altuna III.aren ordez aritu da, Zarautzen; nafarrak eta Imazek bikotearen aurreneko puntua eskuratu dute, eta Lasok eta Martijak, ordea, bi puntu dituztela jarraitzen dute.
Elordik eta Mariezkurrena II.ak argi menderatu dituzte Ezkurdia eta Albisu, CaixaBank Mastersean (8-22)
Bikote urdina hasieratik izan da oso nagusi, Elizondon ostiral gauean jokatutako partidan, eta, hala, 3 puntu daramatza txapelketan; Ezkurdiak eta Albisuk, ordea, puntu bakarra dute sailkapenean.