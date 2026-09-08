Ander Imaz recibe el alta hospitalaria
El pelotari guipuzcoano evoluciona favorablemente y retomará la actividad deportiva de manera gradual.
A Ander Imaz le han dado el alta hospitalaria después de que las pruebas médicas realizadas tras el episodio sufrido el pasado sábado en Lekeitio ofrecieran resultados favorables. El zaguero de Oiartzun tuvo que ser atendido durante el encuentro del Masters CaixaBank después de encontrarse indispuesto.
Según han informado desde Baiko Pilota, Imaz “se reincorporará paulatinamente a los entrenamientos durante las próximas fechas”.
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