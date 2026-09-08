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Ander Imaz recibe el alta hospitalaria

El pelotari guipuzcoano evoluciona favorablemente y retomará la actividad deportiva de manera gradual.

Ezkurdia Gabirondo - Peña II Imaz, 16/5/2026 en Donostia (Gipuzkoa -Euskal Herria ) Atano II. Argazkia/Fotografía: Dabid argindar
Imaz durante el partido ante la pareja Ezkurdia-Gabirondo. Foto: Baiko Pilota
Euskaraz irakurri: Ander Imazek alta jaso du
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Última actualización

A Ander Imaz le han dado el alta hospitalaria después de que las pruebas médicas realizadas tras el episodio sufrido el pasado sábado en Lekeitio ofrecieran resultados favorables. El zaguero de Oiartzun tuvo que ser atendido durante el encuentro del Masters CaixaBank después de encontrarse indispuesto.

Según han informado desde Baiko Pilota, Imaz “se reincorporará paulatinamente a los entrenamientos durante las próximas fechas”.

Imaz, indispuesto, no pudo terminar el partido; Ezkurdia y Albisu lograron la victoria (22-14)
Pelota a mano Ander Imaz Pelota

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Ezkurdia y Albisu logran la victoria por la indisposición de Imaz (22-14)

El partido del Masters CaixanBank disputado en Lekeitio ha sido suspendido cuando Ezkurdia y Albisu ganaban 18-14 contra Altuna e Imaz. El zaguero de Oiartzun se ha sentido indispuesto y se ha dirigido a los vestuarios. Imaz no ha podido continuar y ha dado por finalizado el encuentro. Así, Ezkurdia y Albisu han sumado su segundo punto y siguen con opciones de clasificarse. Altuna e Imaz se han quedado sin opciones de seguir adelante con una sola victoria.

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