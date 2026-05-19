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Los tres mejores tantos de la 2ª jornada del torneo “Erremontari”

Ansa II
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Erremontari” txapelketaren 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Imanol Ansa, Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa.

Goikoetxea-Juanenea ganan a Segurola-Larrañaga y Ezkurra-Azpiroz a Ansa-Zubiri en la segunda jornada de Erremontari
Remonte Erremontari

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