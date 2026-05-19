Los tres mejores tantos de la 2ª jornada del torneo “Erremontari”
Imanol Ansa, Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz son los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de Erremontari-Sagardoaren txapelketa.
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Azpiroz: “No hemos estado del todo cómodos, las pelotas eran bajas y eso ha hecho que el partido fuera duro”
Ezkurra II-Azpiroz se ha impuesto a Ansa II-Zubiri en dos juegos (12-15 y 12-15). Con esta victoria logran el liderato en la clasificación del torneo "Erremontari". No te pierdas el último tanto y las declaraciones de los ganadores.
Goikoetxea V-Juanenea y Ezkurra II-Azpiroz, vencedores en la segunda jornada
En el primer partido, Goikoetxea V y Juanenea han remontado y han logrado la victoria ante Segurola y Larrañaga en tres sets (13-15,15-13 y 8-6). En el segundo choque, Ezkurra y Azpiroz han ganado en dos juegos (12-15 y 12-15) a Ansa y Zubiri. Además, la pareja navarra se ha hecho con el liderato.
Juanenea: “El partido era vital para nosotros, hemos salido a darlo todo”
La pareja formada por Goikoetxea V-Juanenea se ha impuesto a Segurola-Larrañaga en tres sets: 13-15, 15-13 y 8-6. Aquí el último tanto del encuentro y las declaraciones de los ganadores. (Vídeo en Euskara)
La pareja Aldabe-Barrenetxea IV se lleva la primera victoria de “Erremontari”
Aldabe y Barrenetxea IV.ak han vencido en tres sets a la pareja formada por Ezkurra II y Azpiroz (15-10, 7-15 y 3-8). Aunque han explicado que han “comenzado flojos”, han logrado distinguirse en los dos sets restantes. No te pierdas el último tanto y las declaraciones de la pareja ganadora.
Aldabe y Barrenetxea remontan y vencen a Ezkurra-Azpiroz en el estreno
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto en el primer set (15-10), pero el segundo ha sido para Aldabe y Barrenetxea (7-15), que también han ganado en el tercer juego de desempate (3-8). En el segundo partido del festival, Ansa II y Zubiri ganaron 15-11 y 15-13 a Goikoetxea V y Juanenea (Alorrenea).
“Azken guda kantxa”, sexto y último acto de “Erremontari”
La última edición del programa "Erremontari" comenzará el 11 de mayo con cinco parejas: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga y Goikoetxea-Juanenea.
Presentado “Erremontari”, el campeonato de los campeones
Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato “Erremontari 2026” el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
La sexta edición de “Erremontari” comenzará el 11 de mayo con cinco parejas en busca de la preciada txapela
Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
Los campeones de ''Erremontari'' Aldabe y Barrenetxea siguen sin poder quitarse la sonrisa
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea se pusieron las txapelas de "Erremontari", tras ganar a Urriza y Larrañaga. Todavía se les nota la sonrisa en el rostro.