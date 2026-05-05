Erremontea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Erremontari, txapeldunen txapelketa, aurkeztu dute

Erremontari-2026-aurkezpena
18:00 - 20:00
Erremontari txapelketaren aurkezpena. Irudia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erremontearen etorkizuna airean dagoela abiatuko da 2026ko Erremontari txapelketa maiatzaren 11an, seigarren edizio hau azkena ez izateko itxaropenarekin. Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lehiatuko dira. Finala ekainaren 29an jokatuko da.

Maiatzaren 11n hasiko den Erremontari-Sagardoaren Txapelketaren seigarren edizioaren aurkezpena
Erremontea Erremontari Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X