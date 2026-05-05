Erremontariren seigarren edizioa maiatzaren 11n abiatuko da, bost bikote txapel preziatuaren bila direla
Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lehiatuko dira. Finala ekainaren 29an jokatuko da.
Erremontearen etorkizuna airean dagoela abiatuko da 2026ko Erremontari-Sagardoaren Txapelketa maiatzaren 11an, seigarren edizio hau azkena ez izateko itxaropenarekin.
Bost bikote lehiatuko dira txapelketaren lehen fasean: Segurola-Larrañaga (2022ko binakako txapeldunak, Petritegi sagardotegia ordezkatuz), Ansa II-Zubiria (iazko binakako txapeldunak, Bereziartua ordezkatuz), Ezkurra II-Azpiroz (2024ko binakako txapeldunak, Aburuza ordezkatuz), Goikoetxea V-Juanenea (atzelaria 2025eko buruz buruko txapelduna, Alorrenea ordezkatuz) eta Aldabe-Barrenetxea IV (iazko Errremontariko txapeldunak, Oialume Zar ordezkatuz).
Bikote guztiek denen aurka jokatu beharko dute eta bost jardunaldi izango dituzte horretarako. Neurketak maiatzaren 11, 18 eta 25ean eta ekainaren 1 eta 8an jokatuko dira. Lehendabiziko jardunaldian, Ezkurra II- Azpiroz vs Aldabe-Barrenetxea IV eta Goikoetxea V-Juanenea vs Ansa II-Zubiri izango dira partidak.
Norgehiagokak joko formatuan jokatuko dira. 15 tantoko bi jokok osatuko dute partida hasiera batean, baina bikote bakoitzak joko bana irabazi ezkero, hirugarren bat jokatuko da 8 tantora, neurketaren bikote irabazlea zein den erabakitzeko.
Ligaxkako puntuaketa sistema, ondorengoa izango da: lehenengo bi jokoak irabazita (2-0) 4 puntu; lehen setetako bat eta hirugarrena irabazita (2-1) 3 puntu; lehen bi jokoetatik bat irabazita (1-2) puntu 1; set bakarra irabazi gabe (0-2) 0 puntu; eta lehen bi jokoen artean 15 tantura iristen ez dena (0-2) puntu 1.
Hirugarren eta laugarren postuetan geratzen diren bikoteak, jokatuko dute ondorengo fasea. Ligaxka amaitzerakoan, hirugarren eta laugarren postuetan geratzen diren bikoteek playoffa jokatu beharko dute ekainaren 15ean. Bigarren postuan geratzen dena, ostera, finalaurrekora sailkatuko da, eta lehen postuan geratzen den bikotea, zuzenean, finalera sailkatuko da.
Ligaxkan bigarren postuan geratzen den bikoteak eta playoffa irabazi duen bikoteak jokatuko dute finalaurreko bakarra ekainaren 22an. Ligaxkan lehen postuan geratzen den bikoteak eta finalerdia irabazi duen bikoteak jokatuko dute finala ekainaren 29an.
