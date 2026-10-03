Xabi Azpiroz se ha proclamado campeón del Torneo Individual Eusko Label de 2026, en Galarreta, este sábado. El de Uitzi ha conseguido su primera txapela en el Individual al ganar, por 30-29, la gran final del campeonato a Endika Barrenetxea.

Las y los aficionados que han presenciado la final han podido disfrutar de un excelente partido. El encuentro ha sido muy igualado; ha comenzado dominando Azpiroz, que se ha adelantado 5-2, y posteriormente ganaba por 11-8; ahí ha llegado la respuesta de Barrenetxea, que, con ocho tantos consecutivos, se ha ido hasta el 11-16. Con todo por decidir, ambos pelotaris han estado igualados en el 21-21.

Parecía, después, que Azpiroz tenía la txapela a su alcance, porque, con 25-24 a su favor, ha conseguido cuatro tantos seguidos que le han dejado a uno solo del título. Pero, con 29-24 para el navarro, Barrenetxea ha firmado una reacción espectacular, que le ha otorgado el empate a 29.

El mejor sacador de entre todos los remontistas, así las cosas, tenía el saque a su favor con 29-29 en el marcador; el primer saque se le ha ido largo, y el último demasiado corto, lo que ha dado la txapela a Azpiroz.