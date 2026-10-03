Torneo Individual
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Xabi Azpiroz se proclama campeón del Individual tras ganar a Endika Barrenetxea en una emocionante final (30-29)

El de Uitzi se ha hecho con su primera txapela en el Torneo Individual, después de que, con 29-29, en el tanto decisivo, en el último saque de la final, Barrenetxea IV haya hecho falta.
Endika Barrenetxea eta Xabi Azpiroz
Xabi Azpiroz se ha calado la txapela del Individual por primera vez en su carrera. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Xabi Azpirozek 2026ko Buruz Buruko Txapelketa irabazi du, Endika Barrenetxea garaituta, bikaina izan den finalean (30-29)
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Xabi Azpiroz se ha proclamado campeón del Torneo Individual Eusko Label de 2026, en Galarreta, este sábado. El de Uitzi ha conseguido su primera txapela en el Individual al ganar, por 30-29, la gran final del campeonato a Endika Barrenetxea.

Las y los aficionados que han presenciado la final han podido disfrutar de un excelente partido. El encuentro ha sido muy igualado; ha comenzado dominando Azpiroz, que se ha adelantado 5-2, y posteriormente ganaba por 11-8; ahí ha llegado la respuesta de Barrenetxea, que, con ocho tantos consecutivos, se ha ido hasta el 11-16. Con todo por decidir, ambos pelotaris han estado igualados en el 21-21.

Parecía, después, que Azpiroz tenía la txapela a su alcance, porque, con 25-24 a su favor, ha conseguido cuatro tantos seguidos que le han dejado a uno solo del título. Pero, con 29-24 para el navarro, Barrenetxea ha firmado una reacción espectacular, que le ha otorgado el empate a 29.

El mejor sacador de entre todos los remontistas, así las cosas, tenía el saque a su favor con 29-29 en el marcador; el primer saque se le ha ido largo, y el último demasiado corto, lo que ha dado la txapela a Azpiroz. 

Evolución del marcador (en negrita, los tantos en que ha cambiado el saque)

0-1/0-2/1-2/2-2/3-2/4-2/5-2/5-3/6-3/6-4/6-5/6-6/7-6/8-6/8-7/9-7/10-7/10-8/11-8/11-9/11-10/11-11/11-12/11-13/11-14/11-15/11-16/12-16/13-16/13-17/13-18/13-19/14-19/15-19/16-19/17-19/18-19/18-20/19-20/19-21/20-21/21-21/22-21/23-21/23-22/23-23/24-23/25-23/25-24/26-24/27-24/28-24/29-24/29-25/29-26/29-27/29-28/29-29/30-29.

Pelota Remonte

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