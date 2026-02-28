Remonte
Imanol Ansa, campeón del Masters Kutxabank por cuarta vez consecutiva

Imanol Ansa
18:00 - 20:00
Imanol Ansa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko txapeldun laugarrenez jarraian
author image

EITB

Última actualización

Imanol Ansa ha derrotado 24-30 a Endika Barrenetxea en la final del Masters Kutxabank Individual. El delantero de Urnieta se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en el torneo. Los campeones de los últimos años han disputado una final muy disputada, pero a partir del tanto 20 Ansa II ha dominado el encuentro.

Remonte Pelota

