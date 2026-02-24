Ezkurra y Larrañaga han escogido cuatro pelotas vivas, buscando un partido rápido. Por el contrario, Aldabe y Azpiroz han separado material más pesado, que no salga tanto, para que haya más peloteo. Ansa y Zubiri ya esperan rival para la gran final. El duelo de Hernani será retransmitido por ETB1 a partir de las 15:15 horas.