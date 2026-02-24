Remonte
Barrenetxea y Ansa apartan el material para la gran final del Masters individual

Banakako Erremonte finaleko material-hautaketa
18:00 - 20:00
Barrenetxea y Ansa posan con el material elegido. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Banakako Masters Finalerako materiala hautatu dute Barrenetxeak eta Ansak
author image

EITB

Última actualización

Endika Barrenetxea e Imanol Ansa tienen se han citado para este sábado en el frontón Galarreta de Hernani. Ansa ha sido el dominador de las tres últimas ediciones y otras tantas txapelas. Por su parte, el zaguero de Hernani tiene dos txapelas del Masters.

Remonte

