REMONTE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Imanol Ansa y Aritz Zubiri se coronan en el Campeonato de Parejas de remonte

Erremontea
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Imanol Ansa eta Aritz Zubiri Erremonteko Binakako Txapelketako garaile

Última actualización

Imanol Ansa y Aritz Zubiri han ganado la final del Campeonato de Parejas de remonte. La pareja de Urnieta y Goizueta ha cumplido los pronósticos, pero sufriendo mucho. El duelo se ha decidido en el set de desempate (14-15, 15-6 y 8-3).

Remonte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X