Larrañaga y Ezkurra jugarán la final de remonte tras ganar con autoridad a Aldabe-Azpiroz
Iban Larrañaga y Josetxo Ezkurra disputarán la gran final del Campeonato de Parejas de remonte ante Imanol Ansa y Aritz Zubiri, tras derrotar en la semifinal a Kemen Aldabe y Xabi Azpiroz en dos sets.
Las parejas Ezkurra-Larrañaga y Aldabe-Azpiroz apartan el material para la semifinal de este sábado
Ezkurra y Larrañaga han escogido cuatro pelotas vivas, buscando un partido rápido. Por el contrario, Aldabe y Azpiroz han separado material más pesado, que no salga tanto, para que haya más peloteo. Ansa y Zubiri ya esperan rival para la gran final. El duelo de Hernani será retransmitido por ETB1 a partir de las 15:15 horas.
Oriamendi adelanta al 2 de enero la final del parejas por "coincidencia con otros eventos deportivos"
Xabier González, gerente de la empresa Oriamendi 2010, ha explicado que la entrada para el 3 de enero servirá igualmente tras el cambio de fecha. En caso de no poder acudir a la cita, ha afirmado que se devolverá el dinero de la entrada.
Joxe Mari Barrenetxea, sobre el futuro del remonte, a punto de abandonar Oriamendi
Joxe Mari Barrenetxea ha sido responsable de la empresa de remonte Oriamendi durante quince años. Ahora, debido a problemas de salud, ha decidido dejar el cargo. En esta entrevista explica cómo ve el futuro del remonte.
Los remontistas piden implicación institucional para garantizar la continuidad del remonte profesional
La empresa Oriamendi 2010 no va seguir gestionando el remonte en 2027. Los remontistas han emitido un comunicado en el que confirman que ayer, martes, la empresa les informó de la situación, y quieren reafirmar que los remontistas siguen "firmemente comprometidos" con el remonte.
Oriamendi dejará de gestionar el remonte en diciembre de 2026
Oriamendi se ha reunido con las empresas remontistas y debido a diversos problemas de gestión la empresa no ve manera de sobrevivir. Por lo tanto, a partir de diciembre de 2026 Oriamendi dejará de gestionar el remonte.
Galarreta acogerá un festival de pelota en solidaridad con Palestina el 23 de noviembre
En pelota a mano, Mikel Goñi e Iker Elizegi jugarán ante Xabier Apaolaza e Ibai Zabala; en cesta, Erika-Arai y Elaia-Maia serán las protagonistas; y en remonte, se enfrentarán Ansa-Aiestaran VI y Goikoetxea V-Larrañaga.
Presentan en Hernani el campeonato por parejas de remonte sin Urriza y Barrenetxea
El navarro se retiró en verano, y el guipuzcoano será padre en breve. Estos dos grandes remontistas serán sustituidos por Aldabe y Zubiri. La liguilla constará de nueve jornadas, y la final se disputará el 3 de enero.
Goikoetxea y Larrañaga, vencedores del torneo Gross de remonte
Cuatro parejas han competido en este torneo de un solo día. Ezkurra y Zubiri se han enfrentado a Goikoetxea y Larrañaga en la final y estos últimos se han impuesto en dos sets, tras ganar 10-5 y 10-9.
Campeonato Gross de Remonte, este sábado en Galarreta
Han presentado en el Galarreta, el Gross Erremonte Jaialdia. El campeonato exprés se jugará este sábado, 11 de octubre, en Hernani, donde se disputarán 2 semifilaes y la final.