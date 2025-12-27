REMONTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Larrañaga y Ezkurra jugarán la final de remonte tras ganar con autoridad a Aldabe-Azpiroz

Iban Larrañaga eta Josetxo Ezkurra, erremonteko finalerdian, finalerako sailkatu direnean.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Larrañagak eta Ezkurrak jokatuko dute erremonteko finala, Aldabe-Azpiroz bikoteari nagusitasunez irabazita
author image

EITB

Última actualización

Iban Larrañaga y Josetxo Ezkurra disputarán la gran final del Campeonato de Parejas de remonte ante Imanol Ansa y Aritz Zubiri, tras derrotar en la semifinal a Kemen Aldabe y Xabi Azpiroz en dos sets.

Remonte Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X