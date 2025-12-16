Erremontea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Oriamendik urtarrilaren 2ra aurreratu du binakako finala, "3an beste kirol ekitaldi batzuk daudelako"

fronton Galarreta de Hernani remonte
18:00 - 20:00
Hernaniko Galarreta pilotalekua. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Xabier Gonzalez Oriamendi 2010 enpresako gerenteak azaldu duenez, urtarrilaren 3rako sarrera berdinek balioko dute pilotalekuan sartzeko. Hori bai, data aldaketaren ostean hitzordura joaterik ez badago, zaleei dirua itzuliko zaiela erantsi du.

Erremontea Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X