Oriamendi adelanta al 2 de enero la final del parejas por "coincidencia con otros eventos deportivos"

18:00 - 20:00
Frontón Galarreta de Hernani. Imagen: EITB
Xabier González, gerente de la empresa Oriamendi 2010, ha explicado que la entrada para el 3 de enero servirá igualmente tras el cambio de fecha. En caso de no poder acudir a la cita, ha afirmado que se devolverá el dinero de la entrada.

Remonte Pelota

