Gaminde, Arrizabalaga eta Lizeagak urrezko domina irabazi dute Nazioen Ligan

BILBAO, 29/11/2025.- La selección de Euskadi (gris) se ha impuesto a la de España (rojo) en la final de pelota mano individual femenina de la I Liga de Naciones, disputada este sábado en el frontón Bizkaia de Bilbao. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Enara Gamindek bi urre lortu ditu Nazioen Ligan Argazkia: EFE
EITB

Euskal Selekzioak hiru urre batu ditu Nazioen Ligako azken jardunaldian. Enara Gaminde nagusitu da banakako finalean, eta gero gauza bera egin du Olatz Arrizabalagarekin batera jokatu duen binakako finalean. Eñaut Lizeagak urrea lortu du banakako finalean.

