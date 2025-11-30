LIGA DE NACIONES
Gaminde, Arrizabalaga y Lizeaga se cuelgan la medalla de oro en la Liga de Naciones

BILBAO, 29/11/2025.- La selección de Euskadi (gris) se ha impuesto a la de España (rojo) en la final de pelota mano individual femenina de la I Liga de Naciones, disputada este sábado en el frontón Bizkaia de Bilbao. EFE/ Miguel Toña
Enara Gaminde ha logrado dos oros en la Liga de Naciones Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gaminde, Arrizabalaga eta Lizeagak urrezko domina irabazi dute Nazioen Ligan
EITB

Última actualización

La Euskal Selekzioa ha sumado tres oros en la última jornada de la Liga de Naciones. Enara Gaminde se ha impuesto en la final individual, y después ha hecho lo propio en la final del parejas que ha disputado junto a Olatz Arrizabalaga. Eñaut Lizeaga ha logrado el oro en la final individual.

Euskal Selekzioa Parejas Pelota a mano Pelota

