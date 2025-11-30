Gaminde, Arrizabalaga y Lizeaga se cuelgan la medalla de oro en la Liga de Naciones
La Euskal Selekzioa ha sumado tres oros en la última jornada de la Liga de Naciones. Enara Gaminde se ha impuesto en la final individual, y después ha hecho lo propio en la final del parejas que ha disputado junto a Olatz Arrizabalaga. Eñaut Lizeaga ha logrado el oro en la final individual.
Goitia y Lekerika: ''Contentos, estamos en semifinales''
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado, este lunes, en el Eusko Label Winter Series, ante Ludovic Laduche y Jon Zabala, y, de esta manera, se han clasificado para la liguilla semifinal del campeonato.
Goitia y Lekerika y Johan y Gorka se clasifican para la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series
La victoria que han obtenido Alex Goitia y Unai Lekerika en dos sets, por 15-12 y 15-14, ante Laduche y Zabala, deja sin opciones de clasificación a los campeones Erkiaga e Ibarluzea y a la pareja que ha perdido en el encuentro de este lunes.
Jaka e Iztueta ganan, 22-8, a Artola e Imaz, y ya tienen dos puntos en el Campeonato de Parejas
En el partido que se ha jugado en el Beotibar el lunes por la tarde, el delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa han dominado desde el principio, y se han impuesto con claridad.
Un pelotazo involuntario de Peña II, sin el partido en juego, daña a Salaverri II en la rodilla
Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.
Larrazabal y Mariezkurrena logran la victoria en un partido en el que Laso dio el susto (20-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 20-22 a Laso y Albisu en la tercera jornada del Campeonato de Parejas. Laso, además, se ha hecho daño en la rodilla de la que fue operado.
Aldai y Gaminde disputarán la final del torneo del cuatro y medio
Amaia Aldai ha ganado 22-11 a Olatz Arrizabalaga en la primera semifinal. En la segunda, Enara Gaminde se ha impuesto a Goiuri Zabaleta por 14-22.
Zabala y Martija ya tienen dos puntos, tras ganar a Altuna III y Ezkurdia (16-22)
Es la primera derrota para Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, que, en el partido jugado en Barcelona, han comenzado perdiendo 0-6; Javi Zabala y Julen Martija han ganado con merecimiento, tras completar un buen encuentro.
El palista Imanol Ibáñez se rompió el tendón de Aquiles en la final de la Liga de Naciones
El zaguero bilbaíno sufrió la grave lesión el pasado fin de semana. Fue operado ayer, miércoles, y ya se encuentra en casa.
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jean Olharan y Aritz Erkiaga.
Gorka Sorozabal: ''Ha sido un partido muy complicado y hemos tenido un poco de suerte''
Jean Olharan, que ha vuelto a sustituir al lesionado Johan Sorozabal, y Gorka Sorozabal han ganado en tres sets (11-15, 15-8 y 4-5) a Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, en la sexta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.