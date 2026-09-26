Sara Alonso y Alain Santamaría dominan en la Gorbeia Suzien

La donostiarra Sara Alonso ha ganado (tres horas, 21 minutos y 30 segundos) la presente edición de la Gorbeia Suzien femenina; en categoría masculina, se ha impuesto el riojano Alain Santamaría (dos horas, 50 minutos y 24 segundos). Ambos se han mostrado felices al final de la carrera, ya que además de la victoria, han batido el récord de esta competición.