MENDI-LASTERKETAK

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Kilian Jornetek meniskoa hautsita zuela parte hartu zuen Zegama-Aizkorrin

Kataluniako korrikalaria 42. helmugaratu zen. "Zegama ondoren, nire gorputzak asteetan esaten ari zena ulertzea behar nuen", azaldu du Sabadelleko lasterkariak ohar luze batean.

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Kilian Jornet kataluniarrak ezker belaunean lesioa du. Irudia: kilianjornet.substack.com

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kilian Jornetek Zegama-Aizkorri mendi-lasterketaren azken edizioa bere ezker belauneko meniskoa hautsita zuela burutu zuen. Korrikalari katalana 42. postuan helmugaratu zen. Azken orduetan erresonantzia egin diote, eta lesioa antzeman zaio.

"Zegamaren ostean, ulertu behar nuen nire gorputzak asteetan zer esan nahi zuen", aitortu du Sabadellgo korrikalariak bere sare sozialetan ingelesez argitaratutako ohar luze batean. 

"Zegamako lasterketaren biharamunean erresonantzia magnetikoaren txostena irakurtzeak asteak sentitzen neraman zerbaiten azalpen zehatzagoa eman zidan", onartu du kataluniarrak.

"Lasterketa prestatzen ari nintzela, ezkerreko belauneko mina kontrolatzen aritu nintzen, etxean fisioterapia egiten eta ahalik eta ondoen entrenatzen. Ohiko errutina da; 2006an istripua izan nuenetik eta kirurgia egin nuenetik, nire ezkerreko hankan mina etengabea izan da", gaineratu du.

Kilian Jornet

Orain sentitzen dudan mina ezaguna egiten zait, azken hiru urteetan bere kontra borrokan aritu naizelako

"Orain sentitzen dudan mina ezaguna egiten zait. Azken hiru urteetan bere kontra borrokan aritu naiz, meniskoaren lehen hausturatik seguruenik", azpimarratu du. Min bera agertu zen iaz Chianti eta Western Stateserako prestakuntzan. "Kontrolatzen ikasi nuenez, ez nintzen gehiegi kezkatu", erantsi du.

Western States lasterketaren ondoren, mina ia desagertu egin zen berriro mendian entrenatu zenean, baina duela hilabete batzuk agertu zen berriro, azkarrago eta ordekan korrika hasi zenean.

"Zegaman, oinazeak korrikan jarraitzea eragozten zidanean ere, erritmo lasaiagoan jarraitu ahal izan nuen, publikoaz gozatzeko eta lasterketaren energia sentitzeko. Lasterketan zehar, denbora asko eman nuen, isilean, urteetan zehar han jaso dudan babes guztia eskertzen", gogorarazi du Jornetek.

Bartzelonarraren hitzetan, "lesioak atleta baten bizitzaren parte dira, eta mina kontrolatzen ikastea ere funtsezkoa da errendimenduarentzat". "Hurrengo helburua argia da: Western Statesen irteeraan egongo naiz, bestelako prestakuntza batekin, baina nire gorputza zer egiteko gai den jakiteko jakin-min berarekin", gaineratu du.

Mendi-lasterketak Mendi kirolak Zegama-Aizkorri Kilian Jornet

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Zegama-Aizkorri
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nienke Brinkmanek eta Stian Angermundek irabazi dute Kilometro Bertikala

Eguraldiak baldintzatutako proba izan da, eta horren ondorioz ibilbidea laburtu egin behar izan dute. Gizonezkoetan Stian Angermundk izan da azkarrena, 32 minutu eta 47 segundo eginda. Emakumezkoetan, berriz, Nienke Brikmanek lekukoa hartu dio Naiara Irigoien azken hiru urteetako irabazleari. 38 minutu eta 21 segundotan gelditu du kronoa. Bi irabazleak, gainera, maratoia ere irabazitakoak dira.

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