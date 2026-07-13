Campeonato de Euskal Herria
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Sandra Sevillano y Jokin García ganan la Tolosaldea Ultra Trail Erronka de 2026

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Tolosaldea Ultra Trail
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sandra Sevillanok eta Jokin Garciak irabazi dute 2026ko Tolosaldea Ultra Trail Erronka
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KIROLAK EITB

Última actualización

La prueba se disputó el 4 de julio, sobre un recorrido de 82 kilómetros. Una vez más, se llevó a cabo en homenaje a David Delgado.

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