2026ko Zegama-Aizkorri, protagonista nagusien ikuspegitik
Lasterketa amaitu ostean, EITBk mendi maratoiaren 25. edizioan lehen postuetan ibili diren atleta batzuekin hitz egin du.
Alexanderssonek eta Elazzaouik lortu dute garaipena Zegama-Aizkorrin; oso jendetsua izan da, eta lokatzak markatu du
Suediarrak lasterketako errekorra hautsi du, eta marokoarrak bigarrenez jarraian lortu du garaipena. Zegama-Aizkorriren 25. edizioan, ikuskizun ederra izan da.
Tove Alexanderssonek Zegama-Aizkorriko marka hautsi du, eta Elhousine Elazzaoui iaz bezala nagusitu da
04:08:10eko denbora eginda, Alexanderssonek 8 minutu baino gehiago hobetu du mendi maratoiaren aurreko marka; gizonezkoen lasterketan, Elazzaoui gailendu da, aurreko ekitaldian ere egin zuenez.
ZUZENEAN: Zegama-Aizkorri
Zegama-Aizkorri mendi lasterketaren zuzeneko emanaldia.
Nienke Brinkmanek eta Stian Angermundek irabazi dute Kilometro Bertikala
Eguraldiak baldintzatutako proba izan da, eta horren ondorioz ibilbidea laburtu egin behar izan dute. Gizonezkoetan Stian Angermundk izan da azkarrena, 32 minutu eta 47 segundo eginda. Emakumezkoetan, berriz, Nienke Brikmanek lekukoa hartu dio Naiara Irigoien azken hiru urteetako irabazleari. 38 minutu eta 21 segundotan gelditu du kronoa. Bi irabazleak, gainera, maratoia ere irabazitakoak dira.
Tove Alexandersson, Zegama-Aizkorriko faborito nagusia emakumezkoetan
Igande honetako Zegama-Aizkorri mendi maratoian luxuzko parte-hartzaileak izango dira, tartean Kilian Jornet eta Tobe Alexandersson. Gu korrikalari suediarrarekin izan gara.
Zegama-Aizkorriko Kilometro Bertikala murriztu dute baldintza meteorologiko txarrak iragarri baitituzte
Irteera Zegamako plazan izango da, 16:00etatik aurrera (hori ez da aldatuko), baina helmuga Itzubiagako txabolan izango da; aldaketa hori kontuan izanik, lasterketak 5 bat kilometroko ibilbidea izango du, eta desnibel positiboa 760 metrokoa izango da.
Podiumean egon nahi du Sara Alonsok igandeko Zegama-Aizkorrin, denbora hobetzeaz gain
Iaz irabazi ostean, aurtengo Zegama-Aizkorri presio gutxiagorekin bizi du Sara Alonso korrikalari donostiarrak. Hala ere, marka hobetu nahi du, eta podiumaren bila ere irtengo da igandean.
Zegama-Aizkorriren atzean dagoen esperientzia emozionala, aztergai
Zegama-Aizkorri mendi-maratoiaren atzean dauden sentimenduetan sakondu dute Deustuko Unibertsitateko ikertzaileek lan baten bidez. Zer-nolako ondorioak atera dituzten azaldu dute bideo honetan.
Mikel Legarreta urnietarra, 25. Zegama-Aizkorri lasterketaren atarian
Mikel Legarreta mendi korrikalari urnietarrak Zegama-Aizkorri lasterketaren ekitaldi guztietan hartu du parte, 2002. urtea ezkero. Aurten ere, igande honetan, irteeran izango da.