Nerea Amilibia y Andoni Uzkiano dominan la cuarta edición de la Txirrita Mendi Lasterketa
El pasado 21 de junio se disputó en Altza la 4ª edición de la carrera de montaña Txirrita Mendi, un homenaje que los altzatarras rinden al bertsolari Txirrita. El altzatarra Andoni Uzkiano se impuso en casa en la categoría masculina, mientras que en la femenina, la victoria fue para la veterana corredora de montaña de Aia Nerea Amilibia.
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