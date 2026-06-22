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Leti Bullido y Aitor Ugarte ganan en la Ardibidepikua Kilometro Bertikala de 2026

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Ardibidepikua lasterketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leti Bullidok eta Aitor Ugartek eskuratu dute garaipena 2026ko Ardibidepikua Kilometro Bertikalean
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la prueba disputada el 13 de junio en Isaba, además, se ha puesto en juego el Campeonato de Euskal Herria; en él, el triunfo ha correspondido a Aitor Ugarte (Aramaio) y a Garazi Abasolo (Aretxabaleta).

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