Zegama-Aizkorri aurkeztu dute, eta maiatzaren 17an jokatuko da aurten
Mendi-maratoia 25. aldiz jokatuko dute, eta, ohi bezala, EITBn ikusgai izango da. 2025eko irabazleak lasterketan izango dira, eta, halaber, aurten Kilian Jornetek parte hartuko du.
Zure interesekoa izan daiteke
Malen Osak lasterketak utziko ditu, aldi baterako
Korrikalari oñatiarrak Instagram sarean argitaratutako mezuaren arabera, azken lasterketetan izaten ari den arazoen jatorria aztertzeko eta osatzeko denbora hartu nahi du.
Malen Osak eta Kilian Jornetek Zegama-Aizkorrin parte hartuko dute
Proba hamar aldiz irabazi duen korrikalari kataluniarrak eta iaz hirugarren eta 2024an bigarren izan zen oñatiarrak maiatzaren 17an irteeran izango direla baieztatu dute.
Jokin Uribetxeberria mendi korrikalaria hil da
Legazpiko Urtatza-Egialde auzoko pista batean aurkitu duen pertsona batek eman dio abisua SOS Deiaki.
Arrasate-Udalatx, 10. urteurren berezia
Arrasate Udalatx Mendi Lasterketak bere X. edizioa ospatuko du aurten. Lasterketak 22 kilometroko ibilbidea eta +1.400 metroko desnibel metatua izango ditu, Anporreta, Meatzerreka eta Udala auzoa zeharkatuz eta lehen aldiz Udalatx tontorreraino igota. Larunbatean, goizeko 09:15etik aurrera, zuzenean eskainiko dugu ETB4n eta kirolakeitb.eus atarian.
Elazzaoui iazko irabazlea Zegama-Aizkorrin izango da aurten ere; Jornet, berriz, ez
Sara Alonso 2025eko txapeldun gipuzkoarra ere bertan izatea espero da. Lasterketaren antolatzaileek banatu dituzte 225 dortsalak, zozketa bidez.
Udalatx-Arrasate mendi lasterketaren hamargarren edizioa izango da larunbat honetan, otsailaren 28an. 22 kilometro eta 1.450 metroko desnibel positiboa izango du, eta ETB4n zuzenean jarraitu ahal izango da, baita streaming bidez ere, kirolakeitb.eus webgunean.
Oihana Kortazarrek 5 ordu eta 43 minututan egin du Monte Perdidoko igoera eta jaitsiera, marka berria
Mendien Nazioarteko Eguna dela baliatuta, Oihana Kortazarrek uztailean ezarritako marka eman du argitara: Monte Perdidora igoera eta jaitsiera azkarrena egin duen emakumea da elgetarra.
2026ko maiatzaren 17an jokatuko da XXV. Zegama-Aizkorri mendi maratoia
Mendi maratoirik entzutetsuenak urtarrilaren 12an irekiko du aurretiko izen-ematea, eta otsailaren 20an zozketatuko ditu dortsalak.
2026an ez da Ehunmilak ultratrail lasterketa egingo
Ehunmilakeko antolatzaileek iragarri dute 2026an ez dela lasterketarik egingo, antolatzaileen egoera pertsonala eta zailtasun ekonomikoak direla eta. Proiektuari heldu nahi diotenek atea zabalik dutela gaineratu dute.