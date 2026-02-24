Aurkezpena
Udalatx-Arrasate mendi lasterketaren hamargarren edizioa, zuzenean ETB4n eta kirolakeitb.eus atarian

Arrasate-Udalatx 2026 lasterketaren aurkezpena
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udalatx-Arrasate mendi lasterketaren hamargarren edizioa lehiatuko d a2026an. 22 kilometro eta 1.450 metroko desnibel positiboa izango du, eta ETB4n zuzenean jarraitu ahal izango da, baita streaming bidez ere, kirolakeitb.eus webgunean.

Mendi-lasterketak

