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Presentada la Zegama-Aizkorri, que tendrá lugar el 17 de mayo

Zegama Aizkorri 2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maiatzaren 17an jokatuko duten Zegama-Aizkorri aurkeztu dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

La maratón de montaña alcanza ya su edición número 25, y, como es habitual, será emitida por EITB. La ganadora y el ganador de 2025 participarán en la prueba, y, además, este año también competirá Kílian Jornet.

Zegama-Aizkorri Deportes de montaña Carreras de montaña

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