Arrasate-Udalatx, 10. urteurren berezia

Mondraitz mendi-lasterketa
18:00 - 20:00
Arrasate Udalatx mendi lasterketa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arrasate Udalatx Mendi Lasterketak bere X. edizioa ospatuko du aurten. Lasterketak 22 kilometroko ibilbidea eta +1.400 metroko desnibel metatua izango ditu, Anporreta, Meatzerreka eta Udala auzoa zeharkatuz eta lehen aldiz Udalatx tontorreraino igota.

Larunbatean, goizeko 09:15etik aurrera, zuzenean eskainiko dugu ETB4n eta kirolakeitb.eus atarian.

Mendi-lasterketak

