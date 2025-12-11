Pirinioak
Oihana Kortazarrek 5 ordu eta 43 minututan egin du Monte Perdidoko igoera eta jaitsiera, marka berria

Oihana Kortazar record subida Monte Perdido
18:00 - 20:00

Oihana Kortazar Monte Perdidon, Pirinioetako hirugarren tontorrik garaienean. Irudia: Salomon

Azken eguneratzea

Mendien Nazioarteko Eguna dela baliatuta, Oihana Kortazarrek uztailean ezarritako marka eman du argitara: Monte Perdidora igoera eta jaitsiera azkarrena egin duen emakumea da elgetarra.

Mendi-lasterketak Emakumeen kirola

