Malen Osak lasterketak utziko ditu, aldi baterako

Korrikalari oñatiarrak Instagram sarean argitaratutako mezuaren arabera, azken lasterketetan izaten ari den arazoen jatorria aztertzeko eta osatzeko denbora hartu nahi du.

Malen Osaren artxiboko irudia
Malen Osa mendi-korrikalari oñatiarrak iragarri du lasterketak utziko dituela, denboraldi baterako. Instagramen duen kontuan eman du erabakiaren berri, eta azaldu duenaren arabera, azken lasterketetan izandako arazo fisikoen eta mentalen inguruan hausnartu nahi du, guztiz osatuta itzultzeko.

Joan den asteburuan, Benalmadenako Calamorro Skyrace proban, bi kilometro baino ez zeramatzala, hankak leher eginda nabaritu zituela zehaztu du. Jarraitzen ahalegindu arren, lehia uztea erabaki zuen. 

Horren ondorioz, “galduta” sentitzen dela esateaz gain, “galdera asko eta erantzun gutxi” dituela nabarmendu du oharrean.

Atsedenaldiaren ostean, “indartsuago” itzultzeko asmoa agertu du, mentalki prest dagoenean.

