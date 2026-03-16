MENDI-LASTERKETAK

Malen Osak eta Kilian Jornetek Zegama-Aizkorrin parte hartuko dute

Proba hamar aldiz irabazi duen korrikalari kataluniarrak eta iaz hirugarren eta 2024an bigarren izan zen oñatiarrak maiatzaren 17an irteeran izango direla baieztatu dute.

Kilian Jornet kataluniarra, Zegama-Aizkorrin. Artxiboko argazkia: EFE
Kilian Jornet eta Malen Osa Zegama-Aizkorri lasterketaren irteeran izango dira maiatzaren 17an, bi korrikalariek euren egutegiak sare sozialetan argitaratu ostean baieztatu dutenez.

Zegama-Aizkorri lasterketa hamar aldiz (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2022) irabazi duen korrikalari kataluniarrak 2022ko egutegia ia errepikatuko duela iragarri du, Hardrocken ordez Western States 100ean parte hartuz.

Bestalde, oñatiarrak Lavaredon, Pitz Alpinen eta OCCn ere parte hartuko du, baina Golden Trail World Series zirkuituan arreta jarri gabe, lehen aldiz urteetan. Osa hirugarren izan zen iazko Zegama-Aizkorrin, eta bigarren 2024an.

2025eko edizioan, Sara Alonso eta Elhousine Elazzaoui izan ziren irabazleak. Donostiarrak, 4 ordu, 27 minutu eta 25 segundoko denborarekin, aurreko edizioetako arantza atera zuen, eta marokoarrak (3 ordu, 43 minutu eta 28 segundo) bere lehen garaipena lortu zuen Zegamako plazan.

Maiatzaren 17an ehunka zalek hegan eramango dituzte korrikalariak mundu mailako ikur diren parajeetara, Sancti-Spiritura, esaterko. Golden Trail World Serierako proba puntuagarriak 225 plaza ditu aurten ere, eta joan den otsailaren 20an dortsal guztiak banatu zituen zozketan.

