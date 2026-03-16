Carreras de montaña
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Malen Osa y Kilian Jornet estarán en la Zegama-Aizkorri

El corredor catalán, ganador en diez ocasiones de la prueba, y la oñatiarra, tercera el pasado año y segunda en 2024, han confirmado su presencia el próximo 17 de mayo. La carrera será emitida en directo en EITB.
kilian_jornet_zegama_aizkorri_2024_ganador_irabazlea_EFE
El catalán Kilian Jornet, en la Zegama-Aizkorri. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Malen Osa eta Kilian Jornet XXV. Zegama-Aizkorri mendi lasterketan izango dira 2026ko maiatzaren 17an
author image

EITB

Última actualización

Kilian Jornet y Malen Osa estarán en línea de salida de la XXV Zegama-Aizkorri el próximo 17 de mayo, según han confirmado ambos corredores tras publicar sus respectivos calendarios en redes sociales. EITB retrasmitirá en directo la

El corredor catalán, ganador en diez ocasiones de la Zegama-Aizkorri (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2022), ha anunciado que replicará su calendario de 2022, cambiando Hardrock por Western States 100.

Por su parte, la oñatiarra participará también en Lavaredo, Pitz Alpine y OCC, pero sin focalizarse en las Golden Trail World Series como circuito por primera vez en años. Osa fue tercera en la Zegama-Aizkorri del pasado año, y segunda en 2024.

En la edición de 2025, Sara Alonso y Elhousine Elazzaoui fueron los ganadores. La donostiarra, con un tiempo de 4h27.25, logró sacarse la espina de ediciones anteriores, y el marroquí (3h43.28) consiguió su primera victoria en la plaza de Zegama.

El 17 de mayo cientos de aficionados volverán a llevar a los corredores en volandas por parajes que son un símbolo mundial, como Sancti-Spiritu. La prueba puntuable para la Golden Trail World Series ha contado un año más con 225 plazas en un sorteo que repartió todos los dorsales el pasado 20 de febrero.

Carreras de montaña Deportes de montaña Zegama-Aizkorri

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X