Malen Osa y Kilian Jornet estarán en la Zegama-Aizkorri
Kilian Jornet y Malen Osa estarán en línea de salida de la XXV Zegama-Aizkorri el próximo 17 de mayo, según han confirmado ambos corredores tras publicar sus respectivos calendarios en redes sociales. EITB retrasmitirá en directo la
El corredor catalán, ganador en diez ocasiones de la Zegama-Aizkorri (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2022), ha anunciado que replicará su calendario de 2022, cambiando Hardrock por Western States 100.
Por su parte, la oñatiarra participará también en Lavaredo, Pitz Alpine y OCC, pero sin focalizarse en las Golden Trail World Series como circuito por primera vez en años. Osa fue tercera en la Zegama-Aizkorri del pasado año, y segunda en 2024.
En la edición de 2025, Sara Alonso y Elhousine Elazzaoui fueron los ganadores. La donostiarra, con un tiempo de 4h27.25, logró sacarse la espina de ediciones anteriores, y el marroquí (3h43.28) consiguió su primera victoria en la plaza de Zegama.
El 17 de mayo cientos de aficionados volverán a llevar a los corredores en volandas por parajes que son un símbolo mundial, como Sancti-Spiritu. La prueba puntuable para la Golden Trail World Series ha contado un año más con 225 plazas en un sorteo que repartió todos los dorsales el pasado 20 de febrero.
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